Zand ligt al klaar voor 25ste kerstboomverbranding, nu kerstbomen nog: “Bomen blijven welkom” Claudia Van den Houte

09 januari 2020

18u22 1 Ninove Op het Dr. Hemerijckxplein is vandaag, donderdag, alles in gereedheid gebracht voor de kerstboomverbranding. Het zand voor de stapel kerstbomen ligt er al, de nadars staan al klaar... alleen de kerstbomen ontbreken nog.

Die zullen vrijdag of ten laatste zaterdagochtend worden verzameld op het plein. Dat gebeurt iets later dan de voorbije jaren, maar het is dan ook een speciale editie. De kerstboomverbranding zou eerst niet doorgaan wegens een gebrek aan kerstbomen, omdat de handelaars in de binnenstad dit jaar geen budget hadden om kerstbomen te plaatsen in de winkelstraten. Hubert Simoens, uitbater van café Den Belleman en bestuurslid van de vzw Rechteroever, besloot om toch een kerstboomverbranding te organiseren. Hij sloeg daarvoor de handen ineen met de Ninoofse Scouts.

“We krijgen alvast zo’n veertig kerstbomen van de organisatoren van de kerstmarkt in Pollare”, vertelt Hubert. “En nog meer mensen hebben al gezegd hun boom te komen brengen. Maar bomen blijven nog altijd welkom. Iedereen mag zijn kerstboom naar het Dr. Hemerijckxplein brengen en op het zand leggen. We hebben geen 500 kerstbomen nodig, een vijftig- of zestigtal zou fijn zijn. We organiseren de kerstboomverbranding vooral voor de gezelligheid en omdat we dit jaar het 25-jarig bestaan van de kerstboomverbranding vieren. We weten nog niet wat de toekomst zal brengen en of we de kerstboomverbranding nog zullen mogen blijven organiseren. Indien niet, zullen we uitkijken naar een alternatief evenement, bijvoorbeeld iets met vuurkorven.”

De kerstboomverbranding vindt zaterdag 11 januari om 20 uur plaats op het Dr. Hemerijckxplein.