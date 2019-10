Yves Evenepoel herverkozen als voorzitter Open Vld Claudia Van den Houte

07 oktober 2019

16u07 2 Ninove Yves Evenepoel werd herverkozen als voorzitter van Open Vld Ninove.

De voorzitters- en bestuursverkiezingen vinden om de drie jaar plaats. Evenepoel gaat zijn tweede ambtstermijn in als voorzitter. “Het doet me plezier ook de komende drie jaar het voorzitterschap te mogen opnemen”, aldus Evenepoel. “Na drie intense jaren met twee verkiezingscampagnes wil ik vanuit mijn rol als voorzitter een steentje bijdragen om de kloof met de Ninovieter te dichten. Daarnaast wil ik deze termijn gebruiken om verder in te zetten op vernieuwing, verjonging binnen de lokale afdeling en vooral meer betrokkenheid van onze talentvolle jongeren”. Deze keer had Evenepoel ook een tegenkandidaat. Michel Bellemans kreeg 40 procent van de stemmen achter zijn naam.

