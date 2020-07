Wzc Klateringen geeft laatste verwittiging: “Als bezoekers zich niet aan de afspraken houden, zetten we het bezoek stop” Claudia Van den Houte

22 juli 2020

19u34 0 Ninove Woonzorgcentrum Klateringen verwittigt dat als de bezoekers zich niet aan de afspraken houden, het bezoek in die gevallen kan worden stopgezet.

De meeste bezoekers volgen de richtlijnen voor een bezoek aan het woonzorgcentrum, maar enkelingen die de richtlijnen niet volgen, zorgen voor risico’s voor de bewoners, personeelsleden en de bezoekers zelf. Meerdere andere woonzorgcentra hebben om die reden al beslist om het bezoek opnieuw te beperken of af te schaffen. “In het belang van onze bewoners hopen wij dat het hier niet zover moet komen”, klinkt het bij wzc Klateringen.

Het woonzorgcentrum plaatste een melding via Facebook die geldt als laatste verwittiging voor wie zich niet aan de richtlijnen houdt. “Elk personeelslid heeft het recht het bezoek onmiddellijk stop te zetten wanneer een bezoeker zich niet aan de afspraken houdt. De aard van de overtreding van de richtlijnen kan er ook toe leiden dat we de toegang tot het gebouw voor onbepaalde duur ontzeggen aan bepaalde bezoekers. We doen dit uit bekommernis voor onze bewoners, onze personeelsleden en de bezoekers.”

De richtlijnen voor een bezoek aan wzc Klateringen zijn te vinden op www.sociaalhuisninove.be/coronacrisis-bezoekregeling-klateringen.