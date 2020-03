Wortelverbranding sluit sublieme zestigste Ninoofse carnaval in schoonheid af Claudia Van den Houte

03 maart 2020

18u55 8 Ninove De Ninoofse carnavalisten hebben de zestigste carnaval Ninove in schoonheid afgesloten met een uitgebreide 25ste wortelverbranding. Na de pech van vorig jaar, zowel met de stoet als met de wortelverbranding - toen een wortelversnijding -, werd het dit jaar op alle vlakken een topeditie. “Alles zat mee, dit is onvergetelijk”, aldus prins carnaval ‘Vitsken’.

De wortelverbranding was dinsdag aan zijn 25ste editie toe. Omdat de traditionele afsluiter van de carnavalsperiode een kwarteeuw bestaat, werd het een uitgebreide editie. De wortelverbranding ging een uur vroeger van start dan gewoonlijk. Tim Van Laethem, de zoon van stadsbelleman Hans Van Laethem, nam de presentatie voor zijn rekening, aangezien zijn vader maandagnacht van een trapje was gevallen en er dus niet kon bijzijn. Hij riep eerst een vertegenwoordiger van alle carnavalsgroepen die ooit de wortel voor de wortelverbranding hadden gemaakt in de kring rond de wortelpop. Zij kregen allemaal een medaille.

Ook verschillende andere carnavalisten die belangrijk zijn geweest voor de wortelverbranding werden gehuldigd. Zo werd ook Benny De Winter, gewezen lid van ‘Asda Mor Goed Aflupt’ - de eerste groep die vanuit een ‘pompier’ voor de muziek zorgde op de wortelverbranding - gehuldigd, net zoals onder meer de mensen van de ‘wettelwacht’ die er van in het begin bij waren, Hubert Simoens, de uitbater van café De Belleman, de prins, de kinder- en seniorenprins- en prinses en Gino De Backer, die al sinds de eerste wortelverbranding steevast op de eerste rij staat.

Herkansing

Iets later was het tijd om de wortelpop in brand te steken. Die eer was voor prins Vitsken, de kinder- en seniorenprins en -prinses én prins carnaval 2019 Dario. Omdat de brandweer vorig jaar niet beschikbaar was, kon de wortel toen niet worden verbrand, maar werd hij voor het eerst versneden. Prins Dario kreeg nu dus een herkansing. “Dit gevoel is niet te beschrijven. Ik ben blij dat ik dit toch nog hebben mogen meemaken. De wortelverbranding van zo kortbij beleven is toch nog iets anders dan wanneer je gewoon in het publiek staat.”

Het was onvergetelijk. Prins zijn was alles wat ik had gehoopt Prins Vitsken

Huidig prins Vitsken blikt tevreden terug op zijn carnaval: “Dit was een topeditie, een jubileumjaar waar ze over zestig jaar nog zullen aan denken. Er zijn weinig woorden om dit te omschrijven. Het was onvergetelijk, alles zat mee: het was goed weer, een mooie stoet, een fantastische prinsenwacht... Je weet nooit wat je als prins mag verwachten, je kan alleen hopen. Prins zijn was alles wat ik had gehoopt. Hoe de carnavalisten mij hebben geaccepteerd als een prins voor iedereen, was prachtig”, besluit Vitsken.

Ook burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) is tevreden over de voorbije carnavalseditie: “Het was een fantastische editie, met een prins om ‘u’ tegen te zeggen. Het was een prachtige stoet zonder consternatie. De groepen hebben prachtig werk geleverd. Maar wat mij het meest deugd heeft gedaan, is de samenhorigheid onder de groepen, de vriendschap die boven alles staat in Ninove.”

Ten slotte kondigde ‘Mismieësterd’, de groep die de wortel dit jaar had gemaakt, aan wie die eer volgend jaar krijgt: ‘Veneir te Naujg’.