Workshop leert hoe goede video’s te maken met je smartphone Claudia Van den Houte

08 oktober 2020

18u51 2 Ninove In de bibzaal leer je op zaterdag 24 oktober hoe je goede video’s kan maken met je smartphone.

Vorig jaar leerde stadsfotograaf Niels Hemmeryckx al hoe je op een leuke manier goede foto’s kan maken met je smartphone. Dit jaar staat video’s maken met de smartphone centraal. Je leert eerst tal van tips en tricks. Daarna wordt er doorheen de stad getrokken, waar de vergaarde kennis wordt omgezet in de praktijk. De deelnemers hoeven er alleen voor te zorgen dat hun smartphone goed is opgeladen zodat de batterij het zeker twee uur uithoudt.

De workshop ‘Video’s maken met je smartphone doe je zo’ vindt plaats op zaterdag 24 oktober om 11 uur in de bibzaal (zaaltje naast de bib) in Ninove. Deelnemen is gratis, maar reserveren is verplicht via bib@ninove.be of https://ninove.bibliotheek.be/agenda/videos-maken-met-je-smartphone-doe-je-zo.