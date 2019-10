Wordt pendelparking aan station betalend? Claudia Van den Houte

27 oktober 2019

18u04 16 Ninove De pendelparking aan het station van Ninove wordt in de toekomst mogelijk betalend. De vernieuwing van het stationsplein, één van de prioriteiten van het stadsbestuur, lijkt nog niet voor meteen te zijn maar voor ‘middellange termijn’.

Federaal parlementslid Tomas Roggeman (N-VA) stelde in opdracht van N-VA Ninove een vraag aan federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) over de toekomstplannen voor de stationsomgeving van Ninove. Daaruit blijkt dat de NMBS plannen heeft om de pendelparking betalend te maken. “De parking P2 blijft de beste optie. De NMBS wil de streefdatum van najaar 2020 behouden om deze tegen dan betalend te maken. De stad en de NMBS bekijken ook de mogelijkheid om een deel van de P2 parking in te richten als buurtparking voor de omwonenden”, aldus minister Bellot.

Volgens Dimitri Temmerman, woordvoerder bij NMBS, gaat het echter om P1, de grote parking langs de Astridlaan, die mogelijk betalend wordt, en ligt er nog geen datum vast. “Er zijn gesprekken aan de gang met de stad over hoe we de parkeerdruk aan het station kunnen oplossen”, vertelt Temmerman. “Een optie is om één van de parkings betalend te maken. De reden waarom we pendelparkings betalend maken, is in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat treinreizigers gegarandeerd een parkeerplaats hebben op de parking. Daarnaast zorgt het er ook voor dat de mensen voor andere vervoersmiddelen kiezen. Zo merken we dat wanneer we een pendelparking betalend maken, meer mensen die in de buurt wonen met de fiets naar het station komen. De plannen zijn echter nog niet definitief.”

Tegenstand vanuit N-VA en stadsbestuur

N-VA Ninove is alvast tegen het betalend maken van de stationsparking. Volgens de partij is het interessanter voor de bewoners in de stationsbuurt om het parkeren in hun wijk enkel voor te behouden voor buurtbewoners. “De pendelparking moet vrijgegeven worden voor werkenden, pendelaars, kooplustigen... Zo kunnen de bewoners dichter bij hun huis parkeren, wat ook een duidelijke vraag is vanuit de wijk die al een tijdje te maken heeft met de parkeerproblematiek in hun straat. Een betalende pendelparking zal de pendelaars nog meer doen uitwijken door zich te parkeren in de straten van de stationsbuurt. Het is ook rampzalig voor het promoten van het openbaar vervoer”, klinkt het bij het N-VA-bestuur.

Ook schepen van Parkeerbeleid Michel Casteur (Open Vld) is tegen een betalende pendelparking: “Het is zo al druk genoeg op de wegen. De vraag is natuurlijk in hoeverre we als stad hierin meespelen. De parking is eigendom van de NMBS.” De NMBS zou volgens Casteur ook van plan zijn om de pendelparking van het station van Appelterre - die gratis blijft - uit te breiden.

Studie naar stationsomgeving

Eerder noemde het stadsbestuur de vernieuwing van het stationsplein één van de prioriteiten voor deze legislatuur. Een nieuw stationsplein lijkt echter nog niet voor meteen te zijn, alleen de perrons - die in 2012 al werden aangepakt - zouden vernieuwd worden. “Voor middellange termijn wenst de NMBS samen met de stad en Infrabel een gezamenlijke visie te ontwikkelen over de stationsomgeving, het plein, het eventueel afschaffen van de overweg en de verdere modernisering van de stationsinfrastructuur”, aldus minister Bellot. “Wat betreft de stationsomgeving voeren we met de stad, De Lijn en Infrabel een studie over het stationsplein, de nabijgelegen overweg, wat er met het stationsgebouw moet gebeuren...”, aldus Temmerman. Er zijn geen concrete plannen voor een nieuw stationsgebouw.

Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) zal vragen naar openheid vanuit het stadsbestuur. “Ook rijst de vraag wanneer dit op de gemeenteraad zal worden besproken en of buurtbewoners zullen worden betrokken bij het overleg met de NMBS en het stadsbestuur.”