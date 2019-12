Woonzorgcentrum Wilgendries zet deuren open voor kerstmarkt Claudia Van den Houte

12 december 2019

10u10 0 Ninove Woonzorgcentrum Wilgendries in Aspelare organiseert op zondag 15 december een kerstmarkt. Niet alleen de bewoners, maar ook familieleden en buurtbewoners zijn welkom om de kerstmarkt te bezoeken.

Omdat vele bewoners niet meer in staat zijn om zelf de sfeer van een traditionele kerstmarkt te gaan opsnuiven, brengt het woonzorgcentrum een kerstmarkt naar hen toe. Er zijn kraampjes met juwelen, handtassen, truffels en verzorgingsproducten. Zo kunnen de bewoners voor familieleden (of voor zichzelf) een persoonlijk eindejaarsgeschenk uitkiezen. De chef-kok zorgt voor oliebollen en glühwein. Wzc Wilgendries steunt ook De Warmste Week. In de cafetaria worden wenskaarten verkocht ten voordele van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. De wenskaarten werden getekend door Marcel en Rosa, twee creatieve bewoners van het woonzorgcentrum.

De kerstmarkt vindt plaats op zondag 15 december van 14 uur tot 17 uur in wzc Wilgendries, Plekkersstraat 1 in Aspelare.