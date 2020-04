Woonzorgcentrum Wilgendries Aspelare richt ‘veilig achter glas-contactruimte’ in én plaatst witte en zwarte tent op parking voor propere en vuile was Claudia Van den Houte

17u54 22 Ninove Woonzorgcentrum Wilgendries in Aspelare werkt aan een ‘veilig achter glas-contactruimte’, waar bewoners en familieleden elkaar vanachter glas zullen kunnen spreken, via een parlofoon.

Om ruimte vrij te maken, werd het ophalen van de was verplaatst naar de parking van het wzc, waar voortaan een witte tent - voor de propere was - en een zwarte tent - voor de vuile was - werden geplaatst. “Familieleden kunnen tijdens drie dagen was brengen en ophalen: op maandag en donderdag van 11 tot 16 uur en op dinsdagavond van 17 tot 19 uur”, vertelt directrice Kelly Verstockt van wzc Wilgendries. “Zij bellen ons vooraf op om ons te laten weten op welke dag ze vuile was komen ophalen, en wij zorgen ervoor dat die dan klaarstaat. De propere was wordt 24 uur later bij de bewoners gebracht.”

“Voordien gebeurde het brengen en ophalen van de was in de sasruimte - een tussenruimte tussen het wzc en buiten -, maar die wordt momenteel omgevormd tot een contactruimte waar bewoners via raamcontact hun familie kunnen zien. Ze zullen ook met een parlofoon met elkaar kunnen praten, na afspraak en op een vastgelegd tijdstip. Bewoners op het gelijkvloers konden hun familie al begroeten vanachter het raam, maar voor bewoners op de eerste, tweede en derde verdieping was dat niet mogelijk. Op die manier zullen ook zij hun familie kunnen zien.” De ‘veilig achter glas-contactruimte’ zal nog deze week klaar zijn.