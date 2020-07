Woonzorgcentrum Klateringen test nieuwe koortsscanner die zelfstandig werkt: “Geen files meer bij temperatuurmetingen” Claudia Van den Houte

14 juli 2020

17u01 2 Ninove Woonzorgcentrum Klateringen draait deze maand proef met een systeem dat automatisch een verhoogde lichaamstemperatuur detecteert. De koortsscanner werd eerder al ontwikkeld door Ninovieter Dirk Verdoodt met het bedrijf Avalasia. Het werd al gebruikt in ziekenhuizen en bedrijven. “We hebben het systeem nu verder geautomatiseerd, zodat er geen toezicht meer moet worden gehouden. Dat maakt het uniek en zeer geschikt voor woonzorgcentra”, aldus Verdoodt.

In maart schreven we al hoe Ninovieter Dirk Verdoodt met het bedrijf Avalasia uit Menen een nieuw systeem had ontwikkeld dat automatisch een verhoogde lichaamstemperatuur detecteert. De ontwikkeling van de nieuwe koortsscanner kwam in een stroomversnelling terecht door de sterk gestegen interesse, vooral van bedrijven, sinds de coronacrisis. Er waren toen al meer dan een zestigtal systemen werkzaam bij grote bedrijven in België en Europa. Ook het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) had toen net als eerste ziekenhuis in België het systeem in gebruik genomen. Het systeem werkt met een thermische camera, die nauwkeurig de temperatuur meet van mensen die bijvoorbeeld een inkomhal binnenwandelen. Intussen heeft het bedrijf al zo’n 180 systemen in omloop, vooral in bedrijven, maar ook een vijftal in ziekenhuizen.

Geen toezicht meer nodig

De voorbije maanden investeerde Avalasia fors om het systeem nog te verbeteren. “Tot voor kort kon de feverscanner niet op zichzelf werken en moest er telkens toezicht gehouden worden door een bewaker of verpleegkundige”, vertelt Verdoodt. “We kregen alsmaar meer vraag van rusthuizen, die vaak het personeel niet hebben om toezicht te houden, of we het systeem niet konden automatiseren. Dat hebben we gedaan en we zijn het vernieuwde systeem nu aan het proefdraaien in woonzorgcentrum Klateringen.”

Als het systeem een verhoogde lichaamstemperatuur meet, springt het waarschuwingslicht op rood en kan er een geluidsalarm afgaan of een deur niet opengaan Dirk Verdoodt van Avalasia

De koortsscanner staat aan de ingang en meet de temperatuur van iedereen die het woonzorgcentrum binnenkomt, zowel personeelsleden als bezoekers. “Als het systeem een verhoogde lichaamstemperatuur meet, springt het waarschuwingslicht op rood en kan er een geluidsalarm afgaan of een deur niet opengaan. Er kan tegelijk ook een alarm of een e-mail verzonden worden naar de directie of verpleegkundige met de melding van een persoon die mogelijk koorts heeft. Het systeem is uniek en bijzonder handig voor een woonzorgcentrum.”

Geen files meer

Klateringen is het eerste woonzorgcentrum waar het systeem werd geïnstalleerd. Het zal er een maand proefdraaien. “We waren onmiddellijk geïnteresseerd toen we de vraag kregen om het systeem te testen”, vertelt schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen/CD&V). Woonzorgcentra zijn verplicht om twee keer per dag een koortsmeting en -registratie te doen bij hun personeelsleden. “Dat gebeurt met een thermometer, die voor en na de meting telkens wordt ontsmet. Dat neemt heel wat tijd in beslag en zorgt soms voor files aan de ingang. Het systeem van de koortsscanner biedt alleen maar voordelen: het bespaart tijd, vermijdt files, mensen hoeven niet te wachten...”, aldus Steven Sonck, directeur van wzc Klateringen.

“Het systeem biedt ook een extra controle op mogelijke ziekteverschijnselen bij de bezoekers, nu we stilaan bezoek toelaten op de kamers. De meting verloopt contactloos, zodat niemand daar hinder van ondervindt. Als het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid deze werkwijze aanvaardt, wordt de meting een automatische zaak, en valt niet alleen een pak registratie weg, maar sparen we ook de aankoop van thermometers en de nodige ontsmettingsmiddelen voor die meters uit. Dat laat de doorstroom voor het personeel bij een shiftwissel veel vlotter verlopen. Daarnaast heeft een gewone koortsthermometer of voorhoofdscanner vaak ook een afwijkende meting, terwijl we met dit systeem met een nauwkeurigheid van 0,3°C meten. Als we de nodige budgetten kunnen vrijmaken, overwegen we dan ook dit systeem definitief in dienst te nemen”, besluit Sonck.