Woonzorgcentrum Klateringen start feestjaar voor tienjarig bestaan Claudia Van den Houte

13 januari 2020

17u18 4 Ninove In Klateringen werd maandag de aftrap gegeven van het feestjaar voor het tienjarig bestaan van het woonzorgcentrum.

Het hele jaar door zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd in het woonzorgcentrum naar aanleiding van het jubileum. Maandag, exact tien jaar nadat de eerste bewoners hun intrek namen in Klateringen, werd er van start gegaan met een uitgebreide receptie waarbij een sketch over Klateringen van vroeger en nu werd gebracht. “Op 18 april plannen we een opendeurdag, waarvoor ook buurtbewoners uitgenodigd zullen worden”, zegt Steven Sonck, directeur van wzc Klateringen. “Verder komt er nog een fototentoonstelling over tien jaar Klateringen, vanaf dag één tot nu. Die zal nog tot het einde van het jaar te bezoeken zijn. Ons koor zal ook het hele jaar door repeteren om eind dit jaar een mooie show te brengen. Daarnaast zijn we nog van plan om de spiegeltent of de kiosk van de stad Ninove naar hier te halen om er activiteiten te laten plaatsvinden. We hopen ook om straattheaterfestival De Donderdagen eens naar hier te halen en we plannen een ‘spel zonder grenzen’, met teams van bewoners en personeelsleden.”

Ergotherapie

Klateringen verving tien jaar geleden de twee oude rusthuizen in de Burchtstraat in Ninove en de Edingsesteenweg in Denderwindeke. In die tien jaar zag Sonck de zorgnood van de bewoners stijgen. “Mensen blijven langer thuis wonen en belanden alsmaar later in een woonzorgcentrum, waardoor het profiel van de bewoners zwaarder werd. We zetten daarop in, onder meer door ergotherapie aan huis. De ergotherapeuten geven tips om bijvoorbeeld vallen te voorkomen. We werken ook meer rond dementie. Zo zullen we onze tuin heraanleggen, zodat bewoners met dementie zelfstandig een wandeling kunnen maken. Ook het interieur willen we meer toespitsen op mensen met dementie, door het huiselijke gevoel bijvoorbeeld nog te verhogen, zodat mensen zich hier nog meer thuis voelen.”

De bewoners klinken alvast tevreden: “Ik verbleef vroeger in een ander rusthuis, maar hier is het veel beter. We krijgen hier regelmatig gebakjes en andere dingen, en we maken uitstapjes”, zegt Simonne Van Den Berge (88). “En het eten is hier lekker”, vindt Paula Cornelis (85).