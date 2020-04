Woonzorgcentrum Klateringen nog steeds coronavrij: twee testen negatief Claudia Van den Houte

20 april 2020

22u46 0 Ninove In woonzorgcentrum Klateringen zijn er nog steeds geen bewoners positief getest op het coronavirus.

De voorbije dagen werden twee bewoners, die mogelijke symptomen vertoonden, getest, maar de testresultaten bleken negatief. De hele afdeling werd vooraf wel even in quarantaine geplaatst. “Het ging om twee bewoners op dezelfde afdeling. Bij het minste vermoeden, door bijvoorbeeld een lichte verhoogde temperatuur of een wat moeilijkere ademhaling, gaan we ze preventief afzonderen”, zegt directeur Steven Sonck. Voorlopig zijn er dus nog steeds geen positief geteste bewoners in wzc Klateringen. Ook de andere woonzorgcentra in Ninove zijn alsnog coronavrij.