Woonzorgcentra zetten in op veilig familiebezoek: babbelboxen, -tenten en -chalet Claudia Van den Houte

21 mei 2020

12u46 0 Ninove Nu er sinds afgelopen maandag opnieuw beperkt bezoek is toegelaten in woonzorgcentra, onder strikte voorwaarden, zijn de Ninoofse woonzorgcentra creatief om dat bezoek op een veilige en fijne manier te laten verlopen.

Zo werden er in woonzorgcentrum Klateringen acht ‘babbelboxen’ geplaatst. “Elke bezoeker kan één keer per week langskomen op een vast afgesproken tijdstip”, vertelt directeur Steven Sonck. “Het bezoek kan alleen op weekdagen. In het weekend is het te moeilijk om het bezoek te organiseren, omdat er dan minder personeel is.” Er werden ook raamtekeningen aangebracht. Ook in de andere woonzorgcentra zijn er gelijkaardige initiatieven. Zo richtte wzc Wilgendries Aspelare een leuke chalet in en werkt wzc Wilgendries Voorde met babbeltenten. “De bewoners genieten echt van de momenten dat ze hun familie terugzien”, zegt directeur Maarten Drieghe.

Bij bezoek in woonzorgcentra moeten er wel een aantal richtlijnen strikt worden nageleefd. Zo mogen enkel bewoners die niet besmet zijn bezoek ontvangen van slechts één persoon (bij voorkeur steeds dezelfde), gedurende 30 minuten en enkel op afspraak. Bezoekers mogen de afgelopen 14 dagen geen symptomen hebben gehad of positief getest zijn en mogen niks rechtstreeks overhandigen. Daarom zal in geen enkel Ninoofs woonzorgcentra het bezoek plaatsvinden in de kamer van de bewoner, maar via de parlofoon aan de ingang, of in een speciale ruimte.