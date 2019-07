Winkeluitbater slachtoffer van wisseltruc Koen Baten

08 juli 2019

11u04 8 Ninove Afgelopen weekend is een winkeluitbater in Denderwindeke slachtoffer geworden van een klant die de wisseltruc toepaste. De man kwam de winkel binnen en deed een aankoop van een klein artikel.

Als hij het artikel betaalde vroeg hij nog om extra geld te wisselen. Dan begon de man aan zijn list. Hij hertelde zijn geld, vroeg om andere briefjes en zorgde voor verwarring bij de kassierster.

De kassierster besefte op dat moment niet dat de man geld had achtergehouden. Wanneer de kassa later gecontroleerd wordt merken ze op dat er een tekort is. De personen die hier slachtoffer van zijn hebben het vaak niet eens door. Ook de andere klanten die er bij staan beseffen dit niet.

De politie van Ninove vraagt om waakzaam te zijn voor dit soort taferelen. Bij twijfel bel je altijd best onmiddellijk naar het nummer 101.