Winkeldief met buit van 1.200 euro op heterdaad betrapt en aangehouden Koen Baten

20 november 2019

17u11 0 Ninove Een politiepatrouille heeft dinsdagmiddag een winkeldief op heterdaad betrapt en aangehouden in het Ninia Shopping Center in Ninove. De man gedroeg zich erg verdacht en werd buiten opgewacht door de politie.

De agenten merkten op dat de man zich erg verdacht gedroeg. Toen hij buiten stond met zijn boodschappentrolley werd hij aangesproken door de politie. In de trolley bleek een zak met talrijke kledingstukken te zitten waar het prijskaartje nog aan hing. De kleren waren afkomstig van C&A.

In zijn trolley zaten tevens ook gestolen goederen van Kruidvat. De buit zou al snel 1.200 euro voor de dief hebben opgebracht. Het gaat om een 39-jarige Macedoniër zonder bekende woonplaats in België. De man ging onmiddellijk over tot bekentenissen. De dertiger werd woensdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om de man aan te houden.