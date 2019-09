Wijkagenten per fiets moeten aanspreekbaarheid verhogen Claudia Van den Houte

10 september 2019

19u33 1 Ninove De Ninoofse politie zet voortaan wijkagenten in op de elektrische fiets.

Daarmee wil ze haar aanspreekbaarheid en bereikbaarheid verhogen. “Agenten te voet of met de fiets zijn toegankelijker voor burgers die hen op straat tegenkomen”, zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Het is drempelverlagend voor de burger om vragen te stellen. De wijkagenten merken dat ze per fiets sneller worden aangesproken. Met een combi is dat niet zo evident. Het beantwoordt ook aan de vraag om meer blauw zichtbaar op straat te zien. Bovendien werken we op die manier ook aan onze klimaatdoelstellingen en bevordert het de fitheid van ons personeel. Een studie heeft uitgewezen dat je ook met een elektrische fiets calorieën verbrandt.”

Nog een voordeel is dat de politieagenten met de fiets niet meer hoeven te zoeken naar een parkeerplaats. Het maakt het werk ook makkelijker in het centrum van Ninove aangezien de agenten hun fiets makkelijker kunnen parkeren dan een voertuig. Voorheen namen de wijkinspecteurs ook wel eens de fiets, maar sinds de politie over twee elektrische fietsen beschikt, trekken ze meer op pad per fiets. In de toekomst wil de stad nog meer elektrische fietsen aanschaffen. “Het is de bedoeling om de elektrische fietsen uit te breiden naar andere disciplines bij de politie, zoals de dienst Interventie en de verkeersdiensten. Voor de stadsdiensten werden er eerder al twee elektrische fietsen aangekocht”, aldus De Jonge.