Wielervrienden Nederhasselt houden 13de wielerweekend Claudia Van den Houte

30 augustus 2019

18u11 1 Ninove De Wielervrienden Nederhasselt organiseren dit weekend voor de dertiende keer hun ‘grote prijs Tania De Jonge’.

Op zaterdag 31 augustus vanaf 15 uur betwisten de dames elite A de 22ste rit in het regelmatigheidscriterium Ladies Cycling Trophy Oost-Vlaanderen. Deze wedstrijd wordt gereden over 12 plaatselijke ronden van 7 km of in totaal 84 km. Op zondag 1 september zijn de nieuwelingen aan de beurt. Zij betwisten de derde manche van de beker van België 2019. De wedstrijd start om 15 uur en wordt gereden over 8 ronden van 10 km. In totaal zullen 27 Belgische ploegen met hun vier beste renners deelnemen, waaronder de kampioen van België – eerstejaars Yoran Van Gucht van het Avia-Rudyco-Janatrans Cycling Team.

Vertrek en aankomst gebeurt ter hoogte van de woning van burgemeester Tania De Jonge, Nederhasseltstraat 181 in Nederhasselt. Zaterdag wordt het verkeer zo’n 15 minuten voor de start opgehouden in de aankomstzone. Zondag wordt de Nederhasseltstraat vanaf 14 uur afgesloten tussen Godeystraat en Van Der Schuerenstraat tot de start van de wedstrijd. Vanaf de start (om 15 uur) tot het einde van de wedstrijd kan men opnieuw komende van Outer richting de kerk van Nederhasselt rijden. Ná het einde van de wedstrijd (om 17 uur) wordt de Nederhasseltstraat gedurende maximum één uur opnieuw afgesloten voor alle verkeer. Voor renners en publiek is er een parking op 350 m voor de aankomst.