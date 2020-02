Wielerfans verzamelen op Onderwijslaan voor aankomst Omloop: “Slecht weer houdt ons niet tegen” Claudia Van den Houte

29 februari 2020

23u06 2 Ninove Op de Onderwijslaan was het zaterdag voor echte wielerfans verzamelen geblazen, want daar lag opnieuw de aankomstmeet van de Omloop.

Denise Vogeleer uit Ninove en Linda Hemmerijckx uit Outer zijn wielerfans in hart en nieren en ontmoetten elkaar zaterdag tijdens de Omloop. “We zijn hier elk jaar op post. Vroeger kwamen we ook altijd naar de aankomst van de Ronde van Vlaanderen in Meerbeke. Spijtig dat die uit Ninove verdween.” De aankomst van de Omloop is eerder ook nog in Meerbeke geweest. “Die aankomst was wel nog mooier. Daar zag je de renners van ver uit de diepte komen. Maar deze aankomst is ook goed. Zolang we een koers hebben in Ninove, zijn we tevreden. Het is wel spijtig dat die dit jaar samenvalt met kindercarnaval. En het koude weer? Daar kun je je naar kleden. Dat houdt echte wielersupporters niet tegen.”

Xavier en Kelly uit Berlare kwamen samen met hun kinderen Nena en Flor supporteren voor Oliver en Laurens Naesen in Ninove. “Ik ben hun nicht”, zegt Kelly. “En Nena is zijn petekind. Flor is grote fan. Het is niet de eerste keer dat we naar Ninove komen om te supporteren. Het is wel een snelle aankomst hier. Ik herinner me dat het twee jaar geleden ijskoud was. Nu valt het weer wel mee. Het is minder erg dan voorspeld werd.”

Ook Geo De Cleer van het Omloop Finish Team blikt tevreden terug: “Het was wel winderig. De grootste windstoten waren er rond 12.30 uur, nadien was het relatief rustig. Alles is normaal verlopen. We zijn heel tevreden”, aldus De Cleer. Volgens burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) zijn er geen incidenten geweest. “Het draaiboek rond veiligheid is goed opgevolgd”, zegt De Jonge. “De combinatie van de Omloop met kindercarnaval op dezelfde dag en carnaval een dag later, is wel zwaar voor de veiligheidsdiensten en de technische dienst, die alles vroeger heeft opgezet.” De politie schat dat er zo’n 6.000 à 7.000 toeschouwers Jasper Stuyven zagen winnen in de Onderwijslaan.