Wie wordt prins carnaval? Prinsaanstelling in teken van jaren zestig Claudia Van den Houte

13 februari 2020

15u16 1 Ninove De Ninoofse carnavalisten maken zich op voor de prinsaanstelling komende zaterdag. Dan wordt bekendgemaakt wie de nieuwe prins carnaval wordt.

In Ninove wordt prins carnaval al jaren niet meer verkozen, maar aangesteld. Wie de nieuwe prins wordt, is opnieuw een goed bewaard geheim, al wordt er elk jaar druk gespeculeerd over wie de titel dit jaar zal krijgen. Er worden zelfs weddenschappen over afgesloten. De prinsaanstelling zelf wordt opnieuw een feest. Dit jaar is het thema ‘Joarn 60', naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van carnaval Ninove. Er zijn optredens van carnavalisten, de Prinsencaemere en Fred Tet & The Swinging Tepelboys, en verschillende dj’s zorgen eveneens voor ambiance in de eventhal van Cloë. De vijf mooist verklede aanwezigen maken kans op een prijs. De winnaars worden diezelfde avond nog bekendgemaakt.

De prinsaanstelling vindt op zaterdag 15 februari plaats in de eventhal van Cloë in de Merellaan. De deuren openen om 21 uur. De toegang bedraagt 9 euro of 6 euro in voorverkoop (tickets verkrijgbaar bij de leden van de Koninklijke Karnavalraad Ninove en in enkele horecazaken).