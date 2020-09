Wettels On Fire wint ‘Whole Hog’-barbecuewedstrijd in Nederlandse Dongen Claudia Van den Houte

14 september 2020

12u56 0 Ninove Het Ninoofse barbecueteam Wettels On Fire heeft het voorbije weekend de eerste ‘Whole Hog’-barbecuewedstrijd van dit jaar gewonnen in het Nederlandse Dongen.

“Het was de eerste Europese Whole Hog-competitie van 2020", vertelt Bart Beeckmans van Wettels On Fire. “Alle andere wedstrijden werden jammer genoeg afgelast door de huidige coronacrisis. Bij ‘Whole Hog’ wordt een volledig varken van ongeveer 35 kg langzaam gegaard op de barbecue. Het duurt ongeveer 12 uur voor het klaar is en de kunst bestaat erin het varken perfect te garen. Het moet heel sappig en zeer lekker van smaak zijn.”

“Whole Hoge is een categorie die naar Europa komt overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. De wedstrijden worden door de Amerikanen gecontroleerd en een samengestelde en gekwalificeerde jury uit heel de wereld komt de wedstrijden beoordelen. Voor ons was het de tweede keer dat we aan een Whole Hog-wedstrijd deelnamen. De eerste keer was in september van vorig jaar in Sint-Niklaas. Ook daar behaalden we de eerste plaats. Een jaar later is het alweer prijs en hebben we opnieuw de regerende Europees kampioen uit Nederland verslaan.”

“Wij gaan er nu voor zorgen dat dit onderdeel in België groeit en dat er ook meer wedstrijden komen op Belgische bodem. In het voorjaar van 2021 gaan we al een juryklas organiseren in Ninove waarvoor iedereen zich kan inschrijven om officieel jurylid te worden van een ‘Whole Hog-competitie.”