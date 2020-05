Werking Teledienst vzw zwaar onder druk door coronacrisis: “We blijven zorg dragen voor kansarmen, maar moesten onze werking volledig herbekijken” Claudia Van den Houte

12 mei 2020

18u57 0 Ninove Vzw Teledienst Ninove, die vorig jaar in september nog haar 35-jarig bestaan vieren, blijft zich ook in deze coronatijden inzetten voor kansarmen. De normale werking van de vereniging kwam wel zwaar onder druk te staan door de coronacrisis. Er is ook meer vraag naar voedsel.

“We hebben heel onze werking moeten herbekijken”, vertelt Lucia De Boeck van vzw Teledienst Ninove. Mensen met een dossier bij het OCMW of Teledienst kunnen nog steeds elke vrijdag terecht in de voedselwinkel of sociale kruidenier van Teledienst voor levensnoodzakelijke voedingsmiddelen tegen een verlaagd tarief, nadat de nodige veiligheidsmaatregelen werden genomen. “Normaal komen ze samen in de ontmoetingsruimte, maar dat kon niet meer. We hebben de mensen een tijdstip gegeven waarop ze kunnen komen en hebben tafels gezet om de afstand te kunnen bewaren. Ook werken we met mondmaskers en handschoenen.” De personeelsleden van Teledienst moeten het ook zonder vrijwilligers doen, want die kunnen niet meer aan de slag.

“We hadden ons sociaal restaurant twee weken gesloten, maar zijn daarna begonnen met afhaalmaaltijden. Mensen in armoede kunnen zich op voorhand inschrijven en de maaltijden komen afhalen aan de keukendeur. We hebben daardoor wel al veel meer aankopen moeten doen, zoals plastic potjes en draagtassen. Ook voor de sociale kruidenier hebben we al veel meer moeten aankopen. Vroeger kregen we voedseloverschotten van bedrijven en winkels, maar omdat die door de coronacrisis waren gesloten, kregen we nog weinig gratis producten”, aldus De Boeck. “Gelukkig zijn er bedrijven, zoals La Lorraine en Colruyt, die ons een extra aanbod doen”, zegt Wilfried Smesman, de voorzitter van Teledienst Ninove.

Teledienst heeft het maandbedrag van 15 euro per gebruiker opgetrokken. “De vraag bij de mensen naar voedsel is groter geworden. Mensen geraken moeilijker aan voedsel nu, zeker wie al krap zat”, stelt Smesman. “We zien dat ook aan de afhaalmaaltijden. Normaal hebben we gemiddeld 30 couverts per dag in het sociaal restaurant, nu zijn er dagen dat we daar boven zitten. Het gaat vooral om alleenstaanden en ouderen die het gewoon zijn om naar het sociaal restaurant te komen. We proberen ook telefonisch contact te houden met mensen uit de doelgroep om te luisteren naar de grootste noden, maar het is niet gemakkelijk.”