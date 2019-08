Werken voor herinrichting Mallaardparking op 9 september eindelijk van start Claudia Van den Houte

30 augustus 2019

17u49 4 Ninove De werken voor de herinrichting van de parking aan de Mallaardstraat gaan op 9 september eindelijk van start.

De publieke parking ligt er al jaren slecht bij. Er is al langer sprake van een herinrichting, maar die bleef tot nu toe uit. De vernieuwde parking zal 127 parkeerplaatsen tellen. Er zullen zich veertig tot vijftig wagens meer kunnen parkeren dan nu - een forse uitbreiding dus. De stad wil zo de parkeerdruk in de handelskern en de nabijgelegen woonwijk aanpakken. “De parking werd tot nu toe onderbenut omdat de ondergrond in steenslag was en er onvoldoende sociale controle was”, vertelt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen – Groen). “Met de aanleg van de wegen in asfalt en de parkeerplaatsen in een waterdoorlatende bovenlaag verhogen we het comfort voor de gebruikers. Dat de parking een ‘donkere hoek’ was met weinig sociale controle was voor veel mensen uit de wijk een reden om de wagen daar niet te parkeren, maar daar komt met de komst van camerabewaking verandering in.”

Voetgangersdoorgang

De parking krijgt ook nieuwe verlichting en oplaadpunten voor elektrische wagens. Daarnaast moeten kleinere ingrepen het gebruiksgemak en de populariteit van de parking verhogen om mensen te stimuleren de wagen uit het centrum te laten. “Een voetgangersdoorgang aan de uiterste punten maakt de afstand korter voor wie naar het centrum of de woonwijk wil”, aldus Vande Winkel. “De Pamelstraat kampt met een hoge parkeerdruk, maar komt nu op vijf minuutjes stappen van de parking te liggen, terwijl je de handelskern op zeven minuten bereikt.”

Op de parking komen ook fietskluizen voor mensen die in Ninove centrum werken en de auto op de Mallaardparking laten staan om vervolgens met hun fiets het laatste stukje naar het werk af te leggen. De parking wordt groen ingekleed. De dubbele rij bomen langs de Mallaardstraat blijft behouden. Hoogtebegrenzers moeten voorkomen dat vrachtwagens zich nog op de parking parkeren. De werken gaan op 9 september van start en moeten klaar zijn tegen de drukke eindejaarsperiode.