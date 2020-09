Werken voor bedrijventerrein Doorn Noord starten op 5 oktober, Aalstersesteenweg afgesloten vanaf 19 oktober Claudia Van den Houte

30 september 2020

Ninove De Aalstersesteenweg zal vanaf 19 oktober worden afgesloten door werken voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Doorn Noord

De werken vinden plaats van 5 oktober tot en met 30 november ter hoogte van de Aalstersesteenweg (N405). Eerder gingen er al voorbereidende werken van start. Vanaf 19 oktober wordt de Aalstersesteenweg afgesloten. Er is dan geen doorgaand verkeer meer mogelijk op de Aalstersesteenweg tussen Ninove en Denderleeuw. Het verkeer wordt omgeleid via de Expressweg (N45) - Hoogstraat - Iddergemstraat – Aalstersesteenweg (via kruispunt ‘Strokapelletje’). Voertuigen van meer dan 3,5 ton volgen de omleiding via de Expressweg (N45) - Industrielaan (Aalst). Voor fietsers is er een omleiding via Okegem.