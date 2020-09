Werken voor Albert Heijn-vestiging in Ninove van start gegaan, supermarkt opent eerste helft 2021 Claudia Van den Houte

08 september 2020

17u25 13 Ninove Aan de Ring-West zijn de werken van start gegaan voor een vestiging van de Nederlandse supermarktketen Albert Heijn in Ninove.

De Albert Heijn-supermarkt komt in de twee leegstaande handelspanden naast Brunic, die worden verbouwd. In één van die panden was vroeger nog een O’ Cool en een lingerie-outlet gevestigd. In het naastgelegen pand was er een winkel in computeronderdelen en later een winkel gespecialiseerd in matrassen en boxsprings (Bell-Sleep). Ook de parking voor de gebouwen zal gedeeltelijk worden heraangelegd en opgefrist. Brunic zelf blijft overigens open, ook tijdens de werken. De nieuwe Albert Heijn zal in de eerste helft van volgend jaar klaar zijn. De supermarktketen hoopt haar Ninoofse vestiging in februari of maart te kunnen openen, als alles verloopt zoals gepland en de coronacrisis geen roet in het eten gooit.