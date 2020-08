Werken Ninoofse vestiging Albert Heijn mogen vanaf 22 augustus starten, Brunic blijft hele tijd open Claudia Van den Houte

11 augustus 2020

18u58 13 Ninove De werken voor een vestiging van supermarktketen Albert Heijn in Ninove mogen vanaf 22 augustus van start gaan, op voorwaarde dat er geen beroep wordt ingediend.

Eerder meldden we al dat de vergunningsaanvraag van Albert Heijn om zich te mogen vestigen aan de Ring-West in Ninove, werd goedgekeurd. De nieuwe Albert Heijn komt in de twee leegstaande handelspanden naast Brunic en een deeltje van Brunic zelf, die blijft bestaan. “De winkel wordt na de verbouwingen iets kleiner, maar de winkel vooraan verandert niet”, zegt Liesbeth Bauwens van Brunic. “We blijven ook open tijdens de verbouwingen.”

Albert Heijn huurt de gebouwen van Brunico nv. De parking voor de gebouwen zal gedeeltelijk worden heraangelegd en opgefrist. Achter de gebouwen bevindt zich ook nog een bestaande parking en loszone. Daar worden nog extra parkeerplaatsen aangelegd en de inritzone wordt verbreed. Er zijn in totaal 110 parkeerplaatsen en 38 fietsstallingen.