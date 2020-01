Wereldreis door mooiste gedichten van 20ste eeuw met Ninovieter Koen Stassijns Claudia Van den Houte

09 januari 2020

15u54 2 Ninove Het Davidsfonds Denderwindeke houdt op zondag 19 januari haar ‘Toast Literair 2020'.

Er wordt getoost op het nieuwe jaar. Daarna volgt een uitgebreid ontbijt. Na het ontbijt neemt Ninovieter Koen Stassijns - dichter, vertaler, bloemlezer, performer en docent ‘literaire creatie’ - de aanwezigen mee naar ‘De mooiste van de hele wereld’: een kleine wereldreis doorheen de prachtigste gedichten van de twintigste eeuw, aangevuld met enkele eigen gedichten. Het is een lichtvoetige lezing, dus er kan gelachen worden, hoewel er ook momenten van grote stilte zullen zijn.

De Toast Literair vindt plaats op zondag 19 januari om 9 uur in de gemeenteschool, Edingsesteenweg 344 in Denderwindeke. Om deel te nemen, betaal je 6 euro toegangsprijs (of 2 euro met Davidsfonds-cultuurkaart) en 8 euro deelname in de kosten. Inschrijven is verplicht en kan via www.dfwinnik.be.