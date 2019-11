Welke school daagt burgemeester of schepenen uit voor Rode Neuzen Dag? Claudia Van den Houte

21 november 2019

18u36 0 Ninove Het Ninoofse stadsbestuur steunt Rode Neuzen Dag. Dat doet ze onder meer door de scholen op haar grondgebied te stimuleren om deel te nemen. Scholen kunnen de burgemeester of een schepen ook uitdagen om de actie te ondersteunen.

Ninove wordt een ‘Rode Neuzen Dag Stad’. Rode Neuzen Dag zamelt geld in voor projecten die jongeren mentaal sterker maken. Elk project dat het lichamelijk en mentaal welbevinden van jongeren kan verbeteren, komt in aanmerking. Dit jaar wil men jongeren ook fysiek en sociaal sterker maken door concrete projecten in de scholen te ondersteunen. De stad riep alle Ninoofse scholen intussen op om deel te nemen aan de actie, en zet daar gratis materiaal en locaties tegenover. Uitdagingen van één of meerdere scholen aan de burgemeester en/of schepenen ter ondersteuning van hun Rode Neuzen Dag-actie, zullen ook aanvaard worden.

“Het is belangrijk om het thema geestelijke gezondheid bespreekbaarder te maken en zo de stap naar hulpverlening te vergemakkelijken”, zegt schepen van sociale zaken Veerle Cosyns (Samen-CD&V).” Acties zoals de Rode Neuzen Dag ondersteunen wij graag, temeer omdat hierbij ook scholen worden aangemoedigd om deel te nemen. Op die manier worden kinderen en jonge mensen extra gestimuleerd om over mentaal welbevinden te praten en na te denken”.

“Er is een netwerk aan hulpverlening waar jongeren terecht kunnen en het is van belang dat zij de weg naar de hulpverlening vinden”, vervolgt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Dat ze weten dat ze er nooit alleen voor staan. Daarom zetten wij ook graag onze schouders onder initiatieven die hier rond werken.”

Onder meer in het Hartencollege in de Weggevoerdenstraat en de Onderwijslaan werden al acties gehouden voor Rode Neuzen Dag.