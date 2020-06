Wekelijkse markt wordt mogelijk uitgebreid van veertig tot maximale toegelaten vijftig kramen Claudia Van den Houte

16 juni 2020

17u20 0 Ninove Het stadsbestuur bekijkt om de wekelijkse markt in Ninove uit te breiden van veertig naar vijftig kramen.

Door de coronacrisis zijn er op markten maar maximaal vijftig kramen toegelaten door de nationale veiligheidsraad. In Ninove telt de wekelijkse markt momenteel slechts veertig kramen. Zo’n 120 marktkramers hebben een abonnement voor de markt in Ninove. De stad werkt met een roulatiesysteem, waardoor marktkramers om de drie weken een standplaats hebben. Oppositiepartij Forza Ninove vindt het een onbegrijpelijke beslissing van het stadsbestuur om het aantal kramen te beperken tot veertig. “De nogal simplistische redenering dat men het aantal abonnementen gewoon heeft gedeeld door drie raakt kant noch wal. Door de volledige capaciteit niet te benutten maakt men de economische schade voor de marktkramers nog groter”, zegt Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer.

D’haeseleer legt donderdag op de gemeenteraad een voorstel voor om de maximumcapaciteit van vijftig kramen volledig te benutten. In zijn voorstel zou eerst de mogelijkheid worden geboden aan de 19 Ninoofse marktkramers om elke week een standplaats te krijgen op de markt. “De overige plaatsen kunnen dan met een beurtrol ingevuld worden door de andere geïnteresseerde marktkramers.”

“Alle marktkramers zijn voor ons even belangrijk”, reageert schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). “Als we het voorstel van Forza zouden volgen, dan zouden sommige marktkramers maar om de vier à vijf weken een plaats kunnen krijgen op onze markt. We waren wel al bezig aan het bekijken of het mogelijk is om de markt uit te breiden tot vijftig kramen, omdat we na evaluaties merken dat we nog ruimte over hebben en de gang van zaken onder de knie hebben. De bestaande marktplannen zouden dan van kracht blijven, maar de overige plaatsen zouden worden aangevuld met Ninoofse marktkramers.”