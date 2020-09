Wekelijkse markt verhuist deels door werken aan Oude Kaaibrug Claudia Van den Houte

30 september 2020

15u57 3 Ninove Een deel van de wekelijks dinsdagmarkt verhuist tijdelijk door de geplande werken aan de Oude Kaaibrug.

De Vlaamse Waterweg nv start vanaf 5 oktober met renovatiewerken aan de Oude Kaaibrug aan de Désiré De Bodtkaai - in de volksmond bekend als de ‘tweede brug’. De werken zullen ongeveer drie maanden in beslag nemen. Doordat tijdens deze werken de Oude Kaaibrug niet toegankelijk zal zijn, komen de doorstroomlijnen van de hulpdiensten tijdens de wekelijkse dinsdagmarkt in het gedrang. Daarom werd beslist om van 6 oktober tot en met 31 december de kramen op de Graanmarkt en Marktstraat te verhuizen naar de Centrumlaan, tussen de twee ronde punten – in het verlengde van de huidige markt.

De elektromechanische uitrustingen van de brug worden vernieuwd. Voor deze werken zal de brug afgesloten worden. Het centrum blijft bereikbaar via de Burchtstraat en de Mallaardstraat-Graanmarkt. De parking aan de Oude Kaai (ter hoogte van de drankencentrale) wordt tijdens de werken ingericht als werfzone, parkeren zal er dus niet mogelijk zijn.