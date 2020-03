Weinige aantal leerlingen in scholen neemt nog af Claudia Van den Houte

18 maart 2020

11u40 2 Ninove Het aantal leerlingen die nog naar school komen tijdens deze coronacrisis neemt nog af.

In alle scholen werden de lessen geschorst. De scholen blijven open om opvang te bieden, maar de overheid riep ouders op om kinderen thuis te houden. Die oproep werd al sinds de eerste dag, maandag, goed nageleefd door de ouders. In de vier stedelijke basisscholen in Ninove waren er toen in totaal maar 118 van de 1.282 leerlingen aanwezig, of 9,2 procent. Dinsdag en woensdag is dat aantal nog meer afgenomen.

Dinsdag, op de tweede dag na de opschorting van de lessen, waren er nog maar 51 leerlingen van de 1.282 leerlingen aanwezig, of amper 3, 97 procent. In de stedelijke basisschool (SBS) in Denderwindeke waren er dinsdag maar negen leerlingen aanwezig (maandag 34), in de SBS Parklaan-Seringen 26 (maandag 49), in de SBS Nederhasselt-Voorde 5 (maandag 17) en in de SBS Appelterre 11 (maandag 18).

Woensdag zakte het aantal nog verder naar amper 15 aanwezige leerlingen voor de vier scholen samen, of 1,17 procent. In de SBS Denderwindeke waren er woensdag 3 leerlingen (dinsdag 9), in de SBS Parklaan-Seringen 8 (dinsdag 26), in de SBS Nederhasselt-Voorde 0 (dinsdag 5) en in de SBS Appelterre 4 (dinsdag 11).