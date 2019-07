Waterstofchloride komt in riolering terecht na lek bij bedrijf op industriepark Ninove Koen Baten

08 juli 2019

14u36 6 Ninove Op het industriepark in Ninove is maandagochtend rond 6.30 uur een lek ontstaan bij Coatinc in Ninove. Dat bedrijf doet oppervlaktebehandelingen. Door het lek ontsnapte er waterstofchloride, dat gedeeltelijk in de riolering is terechtgekomen. De brandweer werd onmiddellijk verwittigd. Zij haalden er ook de civiele bescherming bij die het product moest opruimen.

Het incident gebeurde op het einde van het industrieterrein aan de Pamelstraat-Noord. Hoe het lek is ontstaan, is op dit moment nog niet echt duidelijk. Een deel van het product kwam in de riolering terecht, maar was niet schadelijk voor de gezondheid. De civiele bescherming en de brandweer ruimden in speciale pakken het product op dat ook deels op de straten lag. Ook de riool werd gezuiverd met Denderwater en verdund. Hierdoor konden andere bedrijven wel wat geurhinder hebben van de chloor in de riolering. De politie ging daarom langs bij elk bedrijf op het terrein om hen te waarschuwen. Er vielen geen gewonden bij het incident. De opruim nam wel enkele uren in beslag, pas na de middag was de situatie onder controle.