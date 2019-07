Waterspelletjes spelen in tuin van Speelodroom Claudia Van den Houte

17 juli 2019

12u34 2 Ninove In speelotheek Speelodroom vinden er deze zomer extra activiteiten plaats.

Eén van die zomerse activiteiten zijn waterspelletjes. In de tuin van Speelodroom worden er op woensdag 24 juli waterspelletjes gespeeld. Alle kinderen van 3 tot 12 jaar (en hun ouders) zijn die dag welkom om leuke waterspelletjes te komen spelen. De activiteit vindt van 14 uur tot 16 uur plaats in de tuin van Speelodroom, Bevrijdingslaan 9 in Ninove. Inschrijven via speelodroom@sociaalhuisninove.be of 054/50.50.50.

Kinderen en hun ouders kunnen ook nog de hele zomer lang op eigen houtje deelnemen aan de selfie-speurzoektocht van Speelodroom en zo de stad ontdekken. De speurzoektocht gaat langs wel tien standbeelden in de stad en gebeurt met een smartphone in de hand. Het opdrachtenboekje kan nog de hele vakantie lang elke woensdag worden afgehaald in Speelodroom.