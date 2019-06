Waterinsijpeling in raadszaal: gemeenteraad en OCMW-raad verhuizen naar De Kuip Claudia Van den Houte

12 juni 2019

17u59 8 Ninove De gemeenteraadszaal in het Ninoofse stadhuis kampt met waterinspijpeling na de regenval van de voorbije weken.

Het bestuur heeft daarom beslist om de OCMW- en de gemeenteraad volgende week, op 19 juni en 20 juni, niet in het stadhuis maar in jeugdcentrum De Kuip (Parklaan 1) te laten plaatsvinden. Dat moet verdere materiaalschade voorkomen. Ook de veiligheid speelde volgens de stad een rol in de beslissing. Er komt een onderzoek om te kijken hoe de waterinsijpeling kan worden gestopt. Daarna zal worden bekeken welke acties ondernomen moeten worden en waar de volgende raden zullen plaatsvinden. Later meer.