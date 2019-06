Waterinsijpeling in raadszaal: gemeenteraad en OCMW-raad verhuizen naar De Kuip, bestuur denkt na over toekomst stadhuis Claudia Van den Houte

12 juni 2019

17u59 8 Ninove De gemeenteraadszaal in het Ninoofse stadhuis kampt met waterinspijpeling na de regenval van de voorbije weken. Het bestuur heeft daarom beslist om de OCMW- en de gemeenteraad volgende week, op 19 juni en 20 juni, niet in het stadhuis maar in jeugdcentrum De Kuip te laten plaatsvinden.

Het is de eerste keer dat de gemeenteraad niet in het stadhuis zal doorgaan. “Er is eerder al waterinsijpeling geweest in de raadzaal, maar nu manifesteert die zich ook boven de microfoons. Als er tijdens de gemeenteraadszitting water op de micro’s terechtkomt, dan kan de elektriciteit het begeven. Uit voorzorg en op advies van de preventiedienst van Solva, hebben we beslist om de gemeente- en OCMW-raad in De Kuip te laten plaatsvinden”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “We hebben de microfoons beschermd tegen het water en er is geen verdere schade, maar het dak moet er wel heel erg aan toe zijn. We hebben een dakexpert aangesteld die volgende week zal bekijken wat er moet gebeuren met het dak. Het zal structureel moeten worden aangepakt. We hopen dat de raden vanaf september opnieuw in het stadhuis kunnen plaatsvinden (in juli en augustus zijn er geen gemeenteraden, nvdr.).”

“We denken na over wat er op termijn met de administratieve site moet gebeuren. Het gebouw dateert al uit 1984. De vloer is op sommige plaatsen versleten, er is heel wat verloren ruimte, in de zomer wordt het heel warm op de bovenste verdiepingen... Een renovatie of een nieuwbouw zal zich opdringen. Ik denk dat we nog deze legislatuur een studie moeten laten uitvoeren over wat er allemaal kan en moet gebeuren.”