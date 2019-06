Wandelzoektocht gaat op zoek naar Ninoofse helden om een lach te toveren op gezicht van ziek kind Claudia Van den Houte

27 juni 2019

11u15 0 Ninove Rotaryclub Herne-Markvallei organiseert de actie ‘Tover een lach op het gezicht van een ziek kind’ ten voordele van de Foundation Jana De Koker, die zich inzet voor kinderen in ziekenhuizen.

Er is een familiale wandelzoektocht en fotozoektocht met 24 vragen of 24 te zoeken foto’s in het centrum van Ninove. De tochten vertrekken aan hotel-restaurant De Croone. Van daar wordt er op zoek gegaan naar de helden van Ninove. Alle deelnemers krijgen een prijs. De winnaars winnen een ballonvaart voor twee personen. Er is ook een tombola met als hoofdprijs een mountainbike. Je kan de zoektocht doen van 29 juni tot 26 november. De deelnameprijs bedraagt 10 euro per zoektocht. Verkooppunten zijn er in De Croone, de dienst Toerisme van Ninove en Opwijk, de Zoete Inval in Herfelingen in bij Foundation Jana De Koker in Aalst. De prijsuitreiking is op 14 december in De Croone.

Daarnaast is er een wijn- en champagneverkoop met 21 Franse wijnen en 3 bubbels naar eenieders budget met de mogelijkheid tot degustatie op 18 oktober bij Châteaux Vini in Groot-Bijgaarden (vooraf inschrijven). Aan de wijnverkoop is ook een tombola verbonden, met een ballonvaart voor twee personen. Meer info via foundationjanadekoker@hotmail.com of mike.dhaeseleer@skynet.be.