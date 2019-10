Vzw ZiZaZo organiseert eerste ‘Leefbeurs’, met voor elk wat wils Claudia Van den Houte

15 oktober 2019

16u41 1 Ninove Vzw ZiZaZo organiseert op zaterdag 26 oktober en zondag 27 oktober haar eerste Leefbeurs in en rond zaal De Roos in Ninove.

Op de Leefbeurs vind je heel wat leuke zaken die het leven aangenamer maken zoals speelgoed, gerief voor huisdieren, strips, beauty, hobbygerief en nog veel meer. Ook andere vzw’s en instellingen zijn aanwezig met een info- of verkoopstandje. Er valt ook heel wat te beleven. Zo is er een verwenhoek voor vrouwen. Aan de stand van kapsalon Zo Knap kunnen ze genieten van haarverzorging en make-up met een glaasje cava en lekkere hapjes. De prijs hiervoor bedraagt 40 euro op afspraak via 0472/35.42.66 of 45 euro ter plaatse.

Er is ook een vacaturewand met aanbiedingen voor zowel vast werk, bijverdienste als voor vrijwilligerswerk. ZK Snacks zorgt voor een foodtruck en zitplaatsen binnen en buiten om rustig te genieten van hun snacks. Aan de ingang zal ook een groot Rad van Fortuin staan, waaraan elke bezoeker één keer mag draaien en zo kans maakt op een geschenk.

De Leefbeurs is te bezoeken op zaterdag 26 oktober van 10 tot 20 uur en op zondag 27 oktober van 10 tot 17 uur in zaal De Roos, Geraardsbergsestraat 119. De toegang is gratis. Meer info via 0470/61.39.28.