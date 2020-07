Vzw vraagt aan besturen van ILvA-gemeenten om beslissing over nieuwe huisvuilregeling te herbekijken: “Prijzen stijgen exuberant” Claudia Van den Houte

18u04 48 Ninove De vzw LiV&E (Leven in Vlaanderen & Europa) heeft een brief gestuurd naar alle steden en gemeenten waar ILvA het huisvuil ophaalt. De vereniging vraagt dat ze hun beslissing om in te stemmen met de nieuwe regeling voor de afvalophaling herbekijkt.

Vanaf volgend jaar worden de gele zakken voor de restfractie vervangen door containers en betaal je per kilogram afval. Alle ILvA-gemeenten in onze streek zetten daarvoor al het licht op groen, maar bij heel wat bewoners is er tegenkanting. Zo startte Wellenaar Peter Van Lierde eerder al een petitie, die intussen al meer dan 2.000 handtekeningen telt. Nu richt de vzw LiV&E zich tot de stads- en gemeentebesturen die instemden met de regeling. In de brief spreekt ze over een “exuberante prijsstijging voor de burgers”. Opvallend is dat de vzw zegt geen probleem te hebben met het ophalen van huisvuil in containers, al stelt ze zich wel vragen bij de praktische haalbaarheid ervan. “Maar wat voor ons onaanvaardbaar is, zijn de kosten die exuberant worden verhoogd in vergelijking met de huidige kosten”, aldus Arthur Caytan, voorzitter van vzw LiV&E. “De prijs van de restfractie zal stijgen van 1,5 euro per zak (met inhoud van 15 kg) naar 4 euro voor 15 kg. Dat is een verhoging van 167 procent.” De vzw merkt ook een prijsstijging voor het GFT-afval.

“Wij begrijpen dat de afvalberg moet verkleinen, maar we zijn niet overtuigd dat de genomen beslissing dit zal bewerkstelligen. Het principe van de vervuiler betaalt, is ook in de huidige situatie al van toepassing: wie meer afval produceert, moet meer zakken aanbieden en maakt dus meer kosten.” De vzw haalt ook enkele praktische overwegingen aan, zoals bewoners van appartementen die geen container kunnen plaatsen, het onderhoud van de containers, en het sluikstorten dat misschien aangewakkerd zal worden door de hoge ILvA-facturen. Ze pleit voor een regeling die rekening houdt met de individuele situatie van de inwoners en waarbij de maximumprijzen voor de containers in overeenstemming zijn met de huidige prijzen.

De brief werd verstuurd naar de 15 gemeenten die samenwerken voor eenzelfde afvalbeleid: Aalst, Affligem, Denderleeuw, Erpe-Mere, Galmaarden, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Kluisbergen, Lede, Liedekerke, Ninove, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem.