Vzw LiV&E kaart prijsverhoging nieuw systeem afvalophaling nog eens aan in brief aan minister Claudia Van den Houte

22 juli 2020

15u12 0 Ninove De vzw LiV&E (Leven in Vlaanderen & Europa) richt zich nu met een brief tot Vlaams minister Zuhal Demir om de prijsstijging bij de invoering van het nieuwe systeem voor afvalophaling dat intercommunale ILvA vanaf volgend jaar invoert, aan te kaarten.

Eerder stuurde de vereniging ook al brieven naar de lokale besturen van de steden en gemeenten waar ILvA het huisvuil ophaalt. Alle ILvA-gemeenten in onze streek stemden al in met de nieuwe regeling, die volgens de vzw LiV&E een “exuberante prijsstijging voor de burgers” betekent. De vzw stelt zich ook vragen bij de praktische haalbaarheid van het nieuwe systeem, waarbij de gele zakken voor de restfractie vervangen worden door containers en er per kilogram afval zal worden betaald.

“Wij kunnen niet aanvaarden dat, zonder naar alternatieve oplossingen te zoeken, de kostprijs eenzijdig wordt verhoogd en integraal wordt doorgeschoven naar de burger die dit lijdzaam moet ondergaan”, klinkt het in de brief aan de minister. “Wij verwachten dat lokale politici, die een vinger in de pap hebben bij de intercommunales, kritischer en krachtdadiger zouden optreden tegen roekeloze prijsverhogingen. Deze aanpak toont aan dat enige controle van de Vlaamse overheid meer dan wenselijk is”, aldus Arthur Caytan, voorzitter van de vzw LiV&E. Hij hoopt dat de minister bevoegd is om de beslissing van ILvA over de gewogen diftar nietig te verklaren.

Er loopt ook nog steeds een petitie tegen het nieuwe systeem, die al meer dan 2.000 handtekeningen telt.