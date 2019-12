Vuurspektakels, Bake Off Ninof en wintervertelsels tijdens ‘Winterverwennerij’ Claudia Van den Houte

12 december 2019

11u47 3 Ninove In het Ninoofse stadscentrum vinden er op zaterdag 14 december verschillende activiteiten plaats onder de noemer ‘Winterverwennerij’.

Bij valavond zijn er verschillende vuurshows in de buurt van het oud stadhuis. Peter Gusta brengt vuurdans en jonglerie in een choreografie op wereldmuziek om 16.30 uur, 17.30 uur en 18.30 uur aan Huis Wattez in de Beverstraat. Van 18 uur tot 18.45 uur is er de vuurshow ‘Wensenstof’ in de buurt van het oud stadhuis op het Oudstrijdersplein en van 19 uur tot 19.20 uur vindt de slotshow ‘Lucifer’s Party’ plaats, ook aan het oud stadhuis.

Tussen 16 uur en 19 uur zijn er doorlopend verschillende workshops in de Beverstraat. Theesommelier Els Corrijn deelt haar passie en kennis voor thee, decoratrice Danny Van Mulders toont hoe je je eigen alternatieve kerstboom maakt, Natascha Vanlierde verwent hoofd, nek, schouders, armen en rug met een manuele drukpuntmassage op een ergonomische stoel en ‘Theater Savooi!’ zorgt voor verrassingskapsels en originele kindersnoetjes met catwalkallure en smaakvolle kleuren.

Kristof Limbo brengt van 16 uur tot 18 uur een interactieve goochelshow in de buurt van het oud stadhuis aan het Oudstrijdersplein, vertellers Eriek Verbeecke, Lucrèce Van Holder, Micheline Steppe en Jacques De Kegel verdrijven de winterkou met wintervertelsels van 16 uur tot 19 uur aan het Oudstrijdersplein en de Beverstraat, en Les Violettes en Collective Memory zorgen voor de muziek. Verder kan je ook deelnemen aan de bakwedstrijd ‘Bake Off Ninof 2.0' om 11 uur in het leescafé van de bib. Tussen 14 uur en 19 uur proef je van de baksels in de Warmste Week-tent aan het oud stadhuis. Inschrijven voor de wedstrijd kan via bib@ninove.be.