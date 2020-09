Vrouw uit Ninove al twee dagen vermist nadat ze woning verliet Koen Baten

28 september 2020

12u21 14 Ninove De politie is op zoek naar de 52-jarige Lieve De Neef uit Ninove. De vrouw vertrok zaterdagnamiddag uit haar woning op de Burchtdam in Ninove, sindsdien ontbreekt elk spoor van de vrouw. De familie hoopt dat ze snel geruststellend nieuws krijgt.

Waarom de vrouw haar woning in Ninove heeft verlaten, is op dit moment nog niet duidelijk. Al twee dagen lang ontbreekt elk spoor van de 52-jarige Lieve De Neef. De vrouw is ongeveer 1.70 meter groot en mager gebouwd. Ze heeft kastanjebruin haar in een carré gesneden en draagt een bril.

Toen ze haar woning verliet, droeg ze grijze sneakers en een grijze joggingsbroek. Aan Lieve wordt gevraagd om een teken van leven te geven.

Indien u de vrouw zelf gezien heeft of weet waar ze verblijft, gelieve dan contact op te nemen met de speurders via het nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.