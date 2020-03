Vrouw die moest onderduiken tijdens WOII brengt getuigenis voor leerlingen PTI als voorbereiding op schoolreis naar Auschwitz Claudia Van den Houte

09 maart 2020

18u43 0 Ninove De leerlingen van het zesde TSO in het PTI Ninove werden maandag voorbereid op hun schoolreis naar Auschwitz.

Ze luisterden naar een getuigenis van Regina Sluszny (80). Zij overleefde de Tweede Wereldoorlog door als kind onder te duiken. Ze bezoekt scholen om te vertellen over hoe ze ontsnapte aan de nazi’s en hoe ze als joods meisje ondergedoken moest leven om te overleven. Maandag kwam ze naar het PTI Ninove/Richtpunt campus Ninove. De leerlingen werden zo voorbereid op de schoolreis naar Auschwitz die ze in april zullen maken. “Het was interessant om uit haar mond te horen hoe ze ondergedoken moest leven. Het is eens iets anders dan de leerstof gewoon basic te krijgen. Zij beschreef alles tot in detail”, vertelt leerling Arno De Win.

“Ik doe dit om de mensen die mij en anderen hebben geholpen te blijven eren voor wat ze hebben gedaan. Sommige mensen hebben er hun leven voor gegeven”, zegt Regina Sluszny over haar getuigenissen in scholen. “Een tijdje geleden stond ik in Boston nog voor 300 leerlingen. Het was er even stil als hier toen ik getuigde. Het doet me een plezier als ik achteraf reacties hoor van scholen dat er na mijn komst iets veranderd is of van een meisje die me zei: “Ik had alles, maar was toch niet tevreden. Nu ga ik anders leven’.”