Vrijwilligers Damiaanactie zamelen recordbedrag van 3.135,67 euro in Claudia Van den Houte

10 februari 2020

13u31 0 Ninove De Damiaanactie Denderwindeke heeft dit jaar opnieuw een recordbedrag ingezameld.

De vrijwillige medewerkers trokken opnieuw door de straten en wijken voor de ‘omslagenactie’ (huis-aan-huis actie met omslagen). Daarnaast hebben de catechisten en de leerlingen van de vormselcatechese zich ingezet door stiften te verkopen ten voordele van de Damiaanactie. Het leverde in totaal 3.135,67 euro op voor het goede doel. “Dank aan alle ‘Winnikenaren’ die de voorbije Damiaanactie financieel steunden”, zegt Antoine Callebaut, coördinator van de Damiaanactie Denderwindeke.

Wie nog niet de kans had om te steunen, kan nog steeds een overschrijving doen op één van beide rekeningen van de Damiaanactie: BE05 0000 0000 7575 of BE 42 0011 1499 1354.