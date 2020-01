Vriendenkring voor eenzamen komt eerste keer samen: “Al 160 geïnteresseerden” Claudia Van den Houte

05 januari 2020

17u43 16 Ninove De vereniging, of liever vriendenkring, die Ninovieter Benny Schaillee is opgestart voor eenzame Ninovieters, is een succes. Het voorbije weekend was er voor de eerste keer een samenkomst.

Bijna drie weken geleden schreven we al dat Benny van plan was om een vereniging op te richten voor eenzame Ninovieters. Benny is zelf sociaal zeer actief, maar hij woont alleen en heeft geen familie. Met zijn vereniging wou hij eenzame Ninovieters samenbrengen om samen uitstapjes te maken. Op amper een paar dagen tijd kreeg hij heel wat reacties en intussen verzamelde hij al een hele groep geïnteresseerden. “We hebben al zo’n 160 leden en er zullen er nog bijkomen”, vertelt Benny. Afgelopen weekend kwam een deel daarvan al samen in café Den Belleman, waar er zondag een dansnamiddag met wafelenbak was. “We plannen ook onder meer nog om samen naar het Feest der Senioren in Ninove en naar Krakelingen in Geraardsbergen te gaan. Ik ben aan het bekijken of we geen tegemoetkoming of zo kunnen krijgen voor mensen in armoede, zodat zij niet worden uitgesloten bij bijvoorbeeld een uitstapje naar Pairi Daiza.”

Hij krijgt alvast de hulp van Brigitte en Rita van ‘Zonder Honger naar Bed Ninove’, dat zich inzet voor mensen in armoede. “Wij passen met onze organisatie perfect in de puzzel”, vertellen ze. “Wij zien ook veel eenzamen, die eens buiten willen en nood hebben aan een gesprek.”

Benny heeft intussen ook een Facebookpagina ‘de vriendenkring van Ninove’ opgestart. “Na amper één dag telt die al 170 leden. Er is dus duidelijk nood aan zo’n dingen voor eenzame mensen. Al is iedereen welkom. Mijn doelpubliek is wel mensen die zich de moeite ontzien om alleen of enkel met hun partner naar buiten te komen”, zegt Benny. “Mijn man is twee jaar geleden overleden. Waar moet ik anders naartoe?”, vertelt een lid van de nieuwe vriendenkring. “Ik vind dit een superinitiatief. Er is voor elk wat wils”