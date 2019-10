Vrienden en familie van Ben die uit het leven stapte organiseren ‘Ben For Life’-actie voor ‘De Warmste Week’ Claudia Van den Houte

25 oktober 2019

19u01 1 Ninove Vrienden en familieleden van Ben Cosijns uit Ninove, die in januari uit het leven stapte, organiseren de actie ‘Ben For Life’ voor De Warmste Week. Ze verkopen onder meer snoepzakjes, waarvan de opbrengst naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding gaat. “We hopen dat we op deze manier anderen kunnen helpen om de stap naar hulp te zetten”, zegt Celien Coppens, de nicht van Ben.

Celien Coppens richtte de actie samen met enkele goede vrienden van Ben op. De actie is een beetje een eerbetoon aan haar neef, Ben Cosijns, die begin dit jaar, op 28 januari, uit het leven stapte. Hij was 27 jaar oud. Zijn overlijden was een zware klap voor zijn familie en vrienden. “Ben was een goedlachse, maar heel gevoelige jongen. Hij dacht meer aan een ander dan aan zichzelf. We wisten dat Ben zich niet 200 procent goed in zijn vel voelde, maar dat hij uit het leven zou stappen, hadden we nooit verwacht. Hij was nochtans bezig om hulp te zoeken”, vertelt Celien.

Die hulp voor mensen die met donkere gedachten kampen, was de motivatie voor de actie. “Ik heb de gewoonte om ieder jaar naar De Warmste Week te gaan om te kijken hoe mensen acties organiseren. In de week dat Ben gestorven is, had ik al gezegd dat ik iets wou organiseren, omdat ik wil dat mensen geholpen worden, zelfs al is het maar één iemand. Het verdriet dat achterblijft, is enorm. We hopen dat mensen door onze actie de stap naar bijvoorbeeld de Zelfmoordlijn of een psycholoog durven zetten. Nu durven velen dat nog niet.”

Verlekkerd op snoep

Er wordt op twee manieren geld ingezameld. “We organiseren een snoepverkoop omdat Ben verlekkerd was op snoepjes. Op de begrafenis van Ben droegen we allemaal een T-shirt met een cartoon van Ben. Die cartoon hebben we ook gebruikt als afbeelding op de snoepzakjes. Mensen kunnen de snoepzakjes bestellen via onze Facebookpagina ‘Ben For Life’. Later plannen we ook een deur-aan-deurverkoop met de vrienden. Een snoepzakje kost 5 euro. Daarnaast heeft de mama van Ben zelf een schilderij gemaakt waarin ze haar gevoelens kwijt kon. Dat schilderij zullen we per opbod verkopen.”

Voor Ben is het te laat, maar we hopen dat we op deze manier anderen kunnen helpen Celien Coppens

De opbrengst van de snoepzakjes en het schilderij gaan naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. “Voor Ben is het te laat, maar we hopen dat we op deze manier anderen kunnen helpen. Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding werkt onder andere vanuit de Zelfmoordlijn. Zij leiden mensen op als vrijwilliger om andere mensen te helpen via de Zelfmoordlijn, die 24 uur op 24 bereikbaar is. Het zou 1.000 euro kosten om een groep vrijwilligers op te leiden. We hopen dat we met onze actie 5.000 euro kunnen inzamelen.”