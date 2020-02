Vrienden brengen leven in Appelterre met eerste winterfestival ‘Straffen Toebak’ Claudia Van den Houte

10 februari 2020

16u25 0 Ninove Vijf vrienden uit Appelterre organiseren binnenkort voor het eerst het winterfestival ‘Straffen Toebak’. De naam verwijst naar het dorp waar ze alle vijf wonen. Het festival is gericht op jong en oud. “Het is de bedoeling om nog meer leven te brengen in Appelterre”, klinkt het.

De naam van het festival, ‘Straffen Toebak’, verwijst naar het tabaksverleden van Appelterre. Het dorp telde vroeger wel zestien tabaksfabrieken, en ook het overgrote deel van de bevolking kweekte zelf tabak. Op het dorpsplein van Appelterre prijkt daarom het beeld ‘De Tabaksplanter’. Op dat plein vindt op zaterdag 22 februari het winterfestival voor het eerst plaats. “We wonen alle vijf in Appelterre en wilden in ons dorp iets organiseren, omdat er nog niet zo heel veel te doen was”, vertelt Anneleen Nica, één van de organisatoren. “Het is de bedoeling om nieuw leven in de brouwerij te brengen. Het gaat vooral om het sociale aspect: mensen laten buitenkomen en hen zo bij elkaar brengen. Zeker voor onze generatie is dat belangrijk.”

Kinderen

“De naam ‘Straffen Toebak’ is dan wel een verwijzing naar Appelterre, maar iedereen - dus ook mensen van buiten Appelterre - zijn welkom. Het is een festival voor jong en oud. Daarom organiseren we ook een kindernamiddag van 14 uur tot 18 uur. Eerst is er een show door de clowns Pipo en Pipette, daarna komen Disneyfiguren Elsa en Anna uit ‘Frozen’ langs en voor de stoere boys is er een act met een levensgrote ‘Bumblebee’ uit ‘Transformers’. Tijdens de namiddag is er taart en gebak te verkrijgen en er is ook een drankenstand.”

Vanaf 18.30 uur start het hoofdprogramma voor de volwassenen. Er zijn optredens van coverband Proud Larry, Yves Segers en De Helaasheid der Zingen. Afgesloten wordt er met een afterparty met dj Benny. “We hebben vooral gekozen voor lokale mensen, die zowel gezelligheid als ambiance brengen. We hebben trouwens ook veel steun gekregen van lokale ondernemers, die sponsoren. Iedereen reageerde heel enthousiast.”

Nieuwe jaarlijkse traditie

“Het is de bedoeling om van ‘Straffen Toebak’ een jaarlijkse traditie te maken. Een winterfestival is unieker dan een zomerfestival, waarvan er al verschillende zijn in Ninove. We zullen eerst kijken wat deze wintereditie geeft. Als het een succes is, komt er in de toekomst misschien ook een zomereditie. Een zomerfestival kan ook het winterfestival vervangen, maar idealiter komt er elk jaar zowel een zomer- als een wintereditie. In de toekomst willen we graag ook nog andere activiteiten organiseren. Zo denken we bijvoorbeeld aan een halloweenwandeling.”

Het winterfestival ‘Straffen Toebak’ vindt op zaterdag 22 februari vanaf 14 uur plaats in een verwarmde tent op het dorpsplein van Appelterre. De toegang is gratis.