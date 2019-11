Vrachtwagen rijdt met lading tegen brug en zorgt voor heel wat schade, brokstukken belanden ook op auto Koen Baten

08 november 2019

21u49 0 Ninove Op de Koning Boudewijnlaan in Ninove is een vrachtwagen deze avond met zijn oplegger tegen een brug gereden. De chauffeur reed in de richting van Aalst toen het mis ging. Zijn lading stond te hoog waardoor hij de onderkant van de brug zwaar beschadigde en er heel wat betonnen brokstukken naar beneden vielen.

De vrachtwagen stond geladen met drie machines die zware schade opliepen door het ongeval. De machines waren gloednieuw en kosten al rap enkele tienduizenden euro’s per stuk. Hoe het komt dat de lading te hoog stond is nog onduidelijk.

Door het ongeval vielen er heel wat brokstukken naar beneden. Deze kwamen ook op een auto terecht, maar er vielen gelukkig geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse om alles op te ruimen en was hier enkele uren mee in de weer. Er werd ook een controle uitgevoerd van de brug om te zien of er geen problemen waren.