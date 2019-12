Voorzitter Centum Barmhartigheid ontvangt Emancipatieprijs: “Ambitie om in 2020 lessen Nederlands en huiswerkbegeleiding te organiseren” Claudia Van den Houte

16 december 2019

18u46 9 Ninove Mimoun El Hammoudi, voorzitter van het Centrum Barmhartigheid in Ninove, heeft de Emancipatieprijs gekregen van de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie voor Moslims (VOEM).

VOEM reikt de prijs uit aan organisaties en personen die zich inzetten voor een democratische, inclusieve en duurzame samenleving in diversiteit. Er zijn vier categorieën: cultuur, gemeenschapsvorming, educatie en maatschappelijke beweging. In de categorie gemeenschapsvorming ging de prijs naar Ninovieter Mimoun El Hammoudi, de voorzitter van het Centrum Barmhartigheid, langs de Edingsesteenweg in Meerbeke. Naast moslims een plaats geven waar ze hun godsdienst kunnen beleven, organiseert de vzw Barmhartigheid ook interreligieuze dialoogavonden, waar mensen met verschillende levensbeschouwingen elkaar ontmoeten. Ze organiseerde ook al een interlevensbeschouwelijke ontmoeting met Iftar.

Mimoun El Hammoudi, die al bijna dertig jaar in Ninove woont, is tevreden met de prijs: “Het is hard werken. In Ninove is het klimaat nog altijd niet gemakkelijk”, vertelt hij. “We hebben ons ingespannen om te verbinden en mensen hebben dat gezien. Het is een soort erkenning, een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan.” Hij heeft nog meer plannen met het Centrum Barmhartigheid: “We hebben de ambitie om in 2020 te starten met het geven van lessen Nederlands. Ik weet dat er nu een wachtlijst is in Ninove voor bepaalde niveaus Nederlands voor anderstaligen. Wij kunnen intussen een aanvulling zijn. Ook hebben we de intentie om huiswerkbegeleiding te organiseren. Zo willen we ons steentje bijdragen aan de onderwijskwaliteit die volgens de laatste berichtgevingen achteruitgaat. Lessen Nederlands en huiswerkbegeleiding organiseren was trouwens al van in het begin de bedoeling.”

El Hammoudi droeg tijdens de uitreiking zijn prijs op aan alle vrijwilligers in Vlaanderen.