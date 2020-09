Voorstellingen in cultuurcentrum De Plomblom gaan opnieuw van start Claudia Van den Houte

09 september 2020

18u31 0 Ninove Cultuurcentrum De Plomblom heeft haar nieuwe cultureel seizoen woensdag afgetrapt.

De ticketverloop voor het nieuwe seizoen is al van start gegaan en de eerste voorstelling vond woensdag plaats. Het Belgisch-Italiaans theatergezelschap ‘Sprookjes Enzo’ mocht aftrappen met de familievoorstelling ‘Click’. Die voorstelling was aanvankelijk al in het voorjaar gepland, maar moest worden uitgesteld door de coronacrisis. Het was woensdag de eerste voorstelling in cc De Plomblom sinds het begin van de lockdown, zo’n half jaar geleden.

Er staan voor het nieuwe seizoen heel wat voorstellingen op het programma, onder meer van Raymond van het Groenewoud, Kommil Foo, Sprookjes enzo, Kaatje Theater, Dimitri Leue, KOKhER, Cabaretduo Grof Geschud, Sven De Ridder, Compagnie Cecilia, Vlaams Radiokoor, Guy Swinnen, Sandra Kim, Senne Guns, 4Hoog kindertheater, Froefroe en nog veel meer.

“We doen er alles aan de voorstellingen coronaproof te laten verlopen voor het publiek”, zegt cultuurschepen Henri Evenepoel (Open Vld). “Het wordt met andere woorden een speciaal jaar, maar we hopen dat het publiek de weg terugvindt naar ons cultuurcentrum en ondanks de veiligheidsmaatregelen zal genieten van de voorstellingen.”

Meer info via www.ccdeplomblom.org. Door de coronamaatregelen zijn de plaatsen beperkt.