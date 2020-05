Voormalig seniorenprins Albert Herzeel overleden Claudia Van den Houte

03 mei 2020

14u23 3 Ninove Albert Herzeel, ook wel ‘Beireken’ genoemd, is overleden. Hij werd 64 jaar oud.

Albert was in 2018 ‘prins der senioren’ in Ninove. Samen met toenmalig prins carnaval Chena Sergeant en prinses der senioren Marina Goossens beleefde hij dat jaar de carnavalsstoet vanop de prinsenwagen. Albert was een groot carnavalsliefhebber en is ook nog brandweerman geweest in Ninove. Hij kreeg eind 2018 te kampen met hartproblemen en werd in het Ninia Shopping Center na een hartstilstand gereanimeerd door omstaanders en ambulanciers, die hij het jaar nadien bedankte met een feestje op Vaderdag.

Albert overleed op donderdagavond 30 april in het OLV-ziekenhuis van Aalst na een slepende ziekte. Het afscheid vindt plaats in intieme kring.