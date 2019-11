Voorleesuurtjes en digitale voorleestent in bib tijdens Voorleesweek Claudia Van den Houte

19 november 2019

14u02 0 Ninove In de bibliotheek van Ninove staan er verschillende activiteiten op het programma in het kader van de Voorleesweek.

De Voorleesweek loopt nog tot 24 november en staat in teken van voorleesrituelen. Op woensdag 20 november om 14.30 uur is er een voorleesuurtje voor kinderen van 3 tot 6 jaar met knutselmoment. Eerst wordt er een halfuurtje voorgelezen en daarna een halfuurtje geknutseld. Op vrijdag 22 november om 17.30 uur is er een XL-voorleesuurtje in pyjama. Twee voorlezers komen de mooiste verhalen vertellen waarvan kinderen in hun pyjama kunnen genieten. Nog tot 25 november kunnen ouders tijdens de openingsuren in de bib ook terecht om samen met hun kinderen van verhaaltjes te genieten in de digitale voorleestent. Met een beamer projecteer je digitale verhaaltjes op het zeil terwijl je knus in de tent ligt. Kinderen kunnen door hun voorleesritueel te sturen via een tekst, tekening, foto... naar bib@ninove.be ook een leuke attentie winnen.

De voorleesuurtjes zijn gratis, maar er wordt wel gevraagd in te schrijven via https://ninove.bibliotheek.be/agenda/voorleesuurtjes-tijdens-de-voorleesweek-0.