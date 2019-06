Voordeur in brand gestoken met gras en hout terwijl bewoners lagen te slapen Koen Baten

02 juni 2019

11u46 0 Ninove In de Middenstraat in Ninove is deze nacht rond 4.00 uur brand gesticht aan een voordeur van een woning. De brand werd opgemerkt door de bewoners zelf die onmiddellijk de hulpdiensten konden verwittigen. Hierdoor is er erger voorkomen. De voordeur raakte zwaar beschadigd en ook de woonkamer liep lichte rookschade op.

De brandweer kon het vuur snel doven, maar de deur liep wel aanzienlijk schade op. De bewoners zelf waren thuis op het moment van de feiten. De hele buurt reageert geschokt op de brandstichting. “Wij hebben op dat uur niets gehoord of iemand gezien aan de woning", klinkt het bij de buren. “De deur werd in brand gestoken met gras en hout, ik denk dat ze veel geluk hebben gehad dat er iemand wakker is geworden, anders was dit alles misschien veel erger afgelopen.", klinkt het.

De bewoners zelf waren vanochtend niet meer thuis. Het labo van de politie is wel ter plaatse gekomen en er is een onderzoek gestart. Er zou al een mogelijke piste zijn die de politie onderzoekt.